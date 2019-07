Unvergessliche Tage

Ilvesheim. Am 26. Juni um 5 Uhr begaben sich die Männer der KVI-Sonntagsrunde auf große Fahrt in Richtung Süden. Über Karlsruhe, Stuttgart, Ulm erreichten sie die Raststätte Illertal und legten eine Frühstückspause ein. Danach setzten sie ihre Fahrt fort, rollten an Füssen vorbei über den Fernpass nach Pettnau. Eine ausgedehnte Mittagspause war jetzt angesagt und das Verpflegungsteam (Jürgen,

...