Vereinsrekorde erzielt

TG Heddesheim: HedDos-Nixen erreichen sieben Medaillen bei der DJM in Berlin

Heddesheim. Mit insgesamt sieben Medaillen kehren die Schwimmer und Schwimmerinnen des Swimteam HedDos von den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften (DJM) in Berlin zurück. An insgesamt fünf Wettkampftagen (29. Mai bis 2. Juni) kämpften 1412 Nachwuchsschwimmer aus mehr als 300 Vereinen um Titel und Medaillen und lieferten in der Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) spannende Rennen

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3493 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 14.06.2018