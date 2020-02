Vier Meistertitel für Seckenheim

Seckenheim. In der Leichtathletikhalle des Olympiastützpunktes Mannheim fanden die Badischen Hallenmeisterschaften statt. Hatten so manche Vereine aus Baden eine weite Anreise vor sich, so war es für die Leichtathleten des SV 98/07 Seckenheim ein Heimspiel.

Am ersten Wettkampftag waren die Athleten der Altersklassen U18 und U20 an der Reihe. Beim Dreisprungwettkampf der männlichen

...