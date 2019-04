Viermal Gold für Rhönrad-Turnerinnen

Ladenburg. Die alljährlichen Gaumeisterschaften fanden am 29. März in Schwaigern statt. Es traten 22 Turnerinnen und Turner in den verschiedenen Altersklassen an. Für den Nachwuchs der LSV Ladenburg verlief die Veranstaltung sehr erfolgreich.

Die Jugendturner und -tunerinnen begannen den Wettkampf, gleich danach ging es mit den jüngsten Teilnehmern weiter. Da sie ihre Küren vor den

...