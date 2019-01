Vierter Tabellenplatz ist sicher

Ladenburg. Nachdem die Handball-Herren des LSV in den letzten beiden Spielen keinen Sieg davon tragen konnten und eine eher schwache Leistung in der sonst so starken Abwehr zeigten, ging es am vergangenen Samstag um zwei wichtige Punkte. Zu Gast war die zweite Mannschaft der Spvgg Ilvesheim, welche man in der ersten Hälfte der Saison bereits schlagen konnte. Für die Ladenburger war eines

