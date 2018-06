Wallfahrt mit besonderer Tradition

Kirchengemeinde St. Ägidius Seckenheim: Einen emotionaler Tag mit vielen interessanten Eindrücken erleben die Wallfahrerinnen und Wallfahrer

Seckenheim. Auch in diesem Jahr hat Marianne Seitz in bewährter Weise und Herzblut eine Wallfahrt zum Heiligen Blut nach Walldürn organisiert. In vielen Gebetsanliegen pilgern die Wallfahrerinnen und Wallfahrer nach Walldürn und tragen ihre Sorgen und Nöte, sowie die Gesundheit vor den Heilig-Blut-Altar. Aber auch die Dankbarkeit für das bisher Erreichte im Leben wird dabei zum Ausdruck

...

Sie sehen 23% der insgesamt 1743 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 28.06.2018