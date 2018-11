Weihnachtsfeier Anfang Dezember

Edingen. Die SpVgg Fortuna lädt am 8. Dezember zu ihrer Weihnachtsfeier ein: „Wir wollen gemeinsam mit euch das Jahr im Rahmen einer Weihnachtsfeier ausklingen lassen. Hierzu laden wir euch am Samstag, 8. Dezember, ab 19 Uhr in die Gaststätte Friedrichshof in der Anna-Bender-Straße 25 recht herzlich ein. Besonders herzlich möchten wir auch alle Familienangehörige und auch Freunde zur

...