Ladenburg. Der LSV präsentiert Yoga am Morgen – das Sommer-Special. Petra Padma Pirngruber ist Yoga-Lehrerin mit vielseitiger Ausbildung und lädt Interessierte ein zu einer spannenden Yogareise. Für das Training sollte man eine Decke und Socken mitbringen. Kursbeginn ist am 2. August. Das Sommer-Special hat sechs Einheiten am 2., 9., 16., 23. und 30. August sowie am 6. September Die Stunde

...

Sie sehen 64% der insgesamt 625 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 05.07.2018