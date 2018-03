Zehn Medaillen eingeheimst

TSG Seckenheim: Turnnachwuchs gewinnt die Wintermannschaftswettkämpfe im Turngau Mannheim

Seckenheim. Es waren elf Vereine aus dem Turngau Mannheim, die am ersten März-Sonntag ihren Geräte-Nachwuchs zu den Wintermannschaftswettkämpfen nach Hockenheim beordert hatten. In den zwölf Wettbewerben waren 38 Riegen (32 der Turnerinnen, sechs der Turner) an den Start gegangen, wobei die TSG Seckenheim mit 13 Mannschaften das größte Aufgebot zu stellen vermochte.