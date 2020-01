Zum dritten Mal in Endrunde

Seckenheim. Die D-Junioren der TSG Futsalia Seckenheim, die in diesem Jahr eine Spielgemeinschaft mit Friedrichsfeld bilden, sind zum dritten Mal in Folge bei der Endrunde der Hallenkreismeisterschaften dabei. Austragungsort ist am Sonntag, 2. Februar, ab 9.30 Uhr die Dietrich-Bonhoeffer-Schulhalle in Weinheim.

Dabei machten es die Futsalianer diesmal spannend. Überstanden sie den

...