1100 Hinweise nach Juwelendiebstahl

Dresden.Einen Monat nach dem spektakulären Einbruch in das Historische Grüne Gewölbe in Dresden und dem Diebstahl unschätzbar wertvoller Juwelen gibt es weiter keinen Fahndungserfolg. Die Sonderkommission „Epaulette“ arbeitet auf Hochtouren. „Sie hat noch keine heiße Spur“, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Unter den geprüften rund 1100 Hinweise aus dem In- und Ausland sei der entscheidende noch nicht gewesen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gehen weiter viele Informationen ein, die – wie die mehr als 700 Spuren von drei Tatorten – nun ausgewertet werden. „Es ist eine Puzzlearbeit“, sagte Sprecher Jürgen Schmidt.

Zwei Unbekannte waren am 25. November in das Schatzkammermuseum des 18. Jahrhunderts im Erdgeschoss des Residenzschlosses eingedrungen. Sie hatten im Juwelenzimmer mit einer Axt Löcher in die Vitrine mit den prächtigsten Stücken gehakt und zugegriffen. Der Coup dauerte nur wenige Minuten. Als die Polizei eintraf, waren die Diebe verschwunden. Das Museum bleibt nach wie vor „bis auf Weiteres“ geschlossen, wie ein Sprecher der Staatlichen Kunstsammlungen (SKD) sagt.

Den SKD ist vor allem daran gelegen, dass die Kunstwerke irgendwann an ihren Platz zurückkehren, wie Sprecher Stephan Adam erklärt. Kunstmarktdetektiv Willi Korte indes würde das für „ein Wunder“ halten. Angesichts ihres Vorgehens geht er davon aus, dass die Täter es auf die Juwelen abgesehen und schon Kontakte zum Absatz hatten. dpa

