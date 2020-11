117 Frauen vom Partner getötet

Berlin.Fast alle drei Tage ist 2019 in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet worden. Das geht aus der Polizeilichen Kriminalstatistik zur Partnerschaftsgewalt hervor, die am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach wurden 117 Frauen und 32 Männer Opfer von tödlicher Partnerschaftsgewalt. Insgesamt gab es mehr als 141 000 Opfer von „vollendeten und versuchten Delikten“ – 0,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Von den Betroffenen waren 81 Prozent Frauen und 19 Prozent Männer. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) geht davon aus, dass die Corona-Pandemie die Lage verschärft. Die Leiterin des Hilfetelefons „Gewalt gegen Frauen“, Petra Söchting, sagte, dass es seit April einen etwa 20-prozentigen Anstieg bei Beratungskontakten gegeben habe. epd

