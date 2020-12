13-Jähriger am Steuer

Kassel/Söhrewald.Bei einer heimlichen Autospritztour sind in Nordhessen bei Kassel fünf Kinder zwischen 12 und 15 Jahren schwer verletzt worden. Der 13-jährige Fahrer liege im Krankenhaus und schwebe in Lebensgefahr, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag in Kassel. Laut Ermittlern waren die Kinder von Hessisch Lichtenau-Quentel nach Söhrewald-Eiterhagen unterwegs. Einen Kilometer hinter dem Ortsausgang geriet das Fahrzeug auf den Fahrbahnrand. Es fuhr gegen einen Leitpfosten, eine Böschung hoch und kollidierte mit einem Baum.

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er kam in ein Krankenhaus. Die vier anderen schwer verletzten Insassen – drei Mädchen im Alter von 12, 14 und 15 Jahren und sowie 14-Jähriger – schwebten nicht in Lebensgefahr. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 8000 Euro. lhe

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.12.2020