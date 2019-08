14 Jahre Haft gefordert

Detmold.Narzisstisch, mit pädophiler Neigung und unfähig zu einer Partnerschaft mit einer Gleichaltrigen: Andreas V., dem in fast 300 Fällen auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen schwerer sexueller Kindesmissbrauch vorgeworfen wird, habe die Mädchen „als Ersatz gewählt“, sagte eine Gutachterin am Freitag vor dem Landgericht Detmold. Die Staatsanwaltschaft forderte für den 56-Jährigen 14 Jahre Haft, für den zweiten Angeklagten Mario S. (34) zwölf Jahre und sechs Monate. Danach sollen beide in Sicherungsverwahrung. Das Urteil wird im September erwartet.

Beide Angeklagte voll schuldfähig

Die Plädoyers wurden unter Ausschluss der Öffentlichkeit verlesen. Die Staatsanwältinnen Helena Werpup und Jacqueline Kleine-Flaßbeck sagten später, sie hätten die Geständnisse ebenso strafmildernd berücksichtigt wie auch, dass beide nicht vorbestraft sind.

Johannes Salmen, Verteidiger von Andreas V., meinte: „Wenn ich Staatsanwalt in diesem Verfahren gewesen wäre, hätte ich das auch beantragt.“ Was für ein Mensch sein Mandant sei, wisse der Anwalt nicht.

Hierzu hatte aber Psychiaterin Martina Miller aufschlussreiche Details mitgebracht. Sie stufte ihn und Mario S. als voll schuldfähig ein. Andreas V. habe bei seiner Neigung eine Präferenz für Mädchen im Grundschulalter bis in die Pubertät hinein. dpa

