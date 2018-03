18-Jährige gibt dem Protest ein Gesicht

Anzeige

Zu Vertrauten soll Trump nach der Bluttat gesagt haben: „Wir müssen etwas tun.“ Für den Anfang hat das Weiße Haus zwei Runden anberaumt. Am Mittwoch hat Trump eine „listening session“, er will Schülern und Lehrern von High Schools zuhören. Am Donnerstag trifft er Vertreter aus Kommunen, es geht um Schulsicherheit. Nach Parkland sagte er, wie dringend diese Sicherheit ausgebaut werden müsse. Sein Budgetentwurf, kurz vor den Schüssen vorgelegt, streicht Millionen genau in diesem Bereich. Emma Gonzalez will dafür sorgen, dass es dieses Mal nicht bei Lippenbekenntnissen bleibt – auch wenn sie weiß, dass das dauern wird.

Dem CNN-Starmoderator Anderson Cooper sagte sie: „Wir sind die, die eines Tages die Gesetze machen werden. Und auch wenn es jetzt klein aussieht – irgendwo muss man ja mal anfangen.“ Gonzalez will in Florida vor das Staatsparlament ziehen. In der Hauptstadt Washington wird es am 24. März einen „Marsch für unsere Leben“ von Schülern und Eltern geben. Außerdem ruft Gonzalez junge Menschen dazu auf, sich als Wähler registrieren zu lassen und abzustimmen.

Trump, schreibt die „Washington Post“, habe die vielen, vielen Fernsehberichte über die Schüler von Parkland sehr genau verfolgt. So streitsüchtig er ist – wütenden, verzweifelten Heranwachsenden zu widersprechen, dürfte ihm schwerfallen. Ob sich aber eine bleierne Waffengesetzgebung ändern wird, ist eine andere Frage.

