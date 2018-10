18-Jähriger lässt Alptraum wahr werden

Moskau.Ein 18-jähriger Student hat bei einem Amoklauf auf der von Russland besetzten ukrainischen Halbinsel Krim mindestens 19 Menschen getötet. Nach Angaben des Staatlichen Ermittlungskomitees soll Wladislaw R. in der Hafenstadt Kertsch gestern Nachmittag eine mit Metallteilen gefüllte Bombe gezündet haben. Bei der Explosion mit anschließenden Schüssen seien zudem mindestens 40 Menschen verletzt worden.

Bei den Toten handelt es sich den Angaben zufolge um Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren, die sich zum Zeitpunkt der Explosion in der Mensa befunden hätten. Der Täter habe sich später in der Bibliothek der als „Polytechnisches College“ bezeichneten Ausbildungsstätte das Leben genommen, sagte der Krim-Regierungschef Sergej Aksjonow.

Um den Hergang der Tat herrschte lange Zeit Verwirrung. Zunächst hatten die Behörden von einer Gasexplosion gesprochen. Der örtliche Gasversorger meldete allerdings, das Technikum – eine Art Berufskolleg – hänge gar nicht am Gasnetz. Die Behörden schlossen einen Terroranschlag nicht aus. Bis in den Abend hinein waren Experten des Nationalen Anti-Terror-Komitees im Einsatz.

Schüsse fallen wahllos

Die Staatliche Ermittlungsbehörde sprach zuletzt von einem Amoklauf und ermittelt nun wegen „Mordes mit mehr als zwei Toten“. „Alles ist voller Leichen. Die Fensterscheiben sind zerbrochen, alle laufen umher, Schüsse fallen, wahllos, in jedem Klassenraum“, berichteten Augenzeugen. Ob der Täter politische Motive gehabt hat, ist bislang nicht bekannt. Es heißt, der 18-Jährige habe im vierten Jahr im Technikum studiert. Augenzeugen berichteten, er habe kurz vor der Tat einen Rucksack in der Mensa abgestellt. Sie sprachen von mehreren vermummten Schützen mit automatischen Gewehren. Fahnder hatten im Technikum noch eine weitere Bombe entdeckt. Die meisten jungen Studenten starben laut Behörden allerdings an den Folgen der Schussverletzungen.

Der Täter soll ein Jagdgewehr verwendet haben. Zwar herrschen auf der Krim relativ strenge Waffengesetze, doch Jagd- und Sportwaffen sind mit einer Lizenz problemlos zu kaufen. R. soll laut der Kommissarin für Kinderrechte auf der Krim erst Anfang Oktober eine Jagdgewehr-Lizenz bekommen haben. Ein Bekannter des mutmaßlichen Täters sagte russischen Medien, Wladislaw R. sei nie durch aggressives Verhalten aufgefallen. Allerdings habe er sich stets über die strengen Lehrer seiner Ausbildungsstätte beklagt und auch schon einmal angedroht, sich am verhassten Technikum zu rächen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 18.10.2018