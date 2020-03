18 Spitzenköche in der Region

Rhein-Neckar.Als Benjamin Pfeifer am Dienstag aus der Küche Zeit für ein Telefonat mit dieser Redaktion hat, hört man ihm sein Staunen noch an. Er ist Koch in seinen zwei Restaurants – dem „Intense“ (Kallstadt) und im „The Izakaya“ (Wachenheim an der Weinstraße) –, und nun sind beide mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet worden. Das Intense war es schon im Vorjahr. „Ich hätte nie gedacht, dass Michelin so mutig ist“, sagt Pfeifer. Mit der doppelten Auszeichnung habe er daher nicht gerechnet, aber er fügt hinzu: „Im The Izakaya sind es, obwohl es ein eher moderneres, lockeres Kneipen-Konzept ist, eben dieselben Produkte wie im Intense – und meine Kreationen.“ Und wenn man „einfach die motiviertesten aller Mitarbeiter hat, dann braucht man sich über Erfolg nicht zu wundern“, findet Pfeifer und lacht.

In Mannheim, Heidelberg und der näheren Region bleibt in der Sterne-Landschaft weitestgehend alles beim Alten. Einzig in der Pfalz und in Amorbach gibt es Veränderungen. Der „Schwarze Hahn“ in Deidesheim (Stefan Neugebauer) hat künftig keinen Stern mehr, so wie die Abt- und Schäferstube in Amorbach (Achim Krutsch). Neu mit einem Stern dabei ist aber das „Admiral“ in Weisenheim am Berg (Holger Stehr). Das geht aus dem jüngsten Gourmetführer Guide Michelin hervor, der am Dienstag vorgestellt wurde. Wegen des Coronavirus hat Michelin eine ursprünglich in Hamburg geplante Gala abgesagt. Stattdessen wurde bei einem Livestream im Internet bekannt gegeben, wer ausgezeichnet wurde.

Der Weisenheimer Neu-Sternekoch Stehr, der im Duo mit Kollege Franz Rank „Crossover-Küche“ kocht, hatte schon Flugtickets für Hamburg und war „überrascht und glücklich“ über den Stern. „Viele Kollegen und Freunde haben gratuliert“, berichtet er.

Seinen Stern nicht wirklich haben, will derweil der Heidelberger Spitzenkoch Martin Scharff: Nach 28 Jahren krempelt der Schlossgastronom sein Konzept um und möchte künftig ein breiteres Publikum verwöhnen. Da man einen Michelin-Stern formal nicht zurückgeben kann – er wird einem zugesprochen oder nicht – reduziert Scharff ab April die Öffnungszeiten seiner „Weinstube“ im Schloss auf Freitag und Samstag. Damit falle er aus dem Bewertungsraster.

Auffällig ist in der Region: Mannheim verfügt über eine hohe Dichte an Sternerestaurants. Das „Opus V“ (Tristan Brandt) hat weiterhin zwei Sterne, je einen Stern besitzen weiter „Emma Wolf since 1920“ (Dennis Maier), „Le Corange“ (Igor Yakushchenko, „Dobler’s“ (Norbert Dobler) und „Marly“ (Gregor Ruppenthal). Drei Sterne gab es in diesem Jahr neu nur in Berlin, für das „Rutz“ (Marco Müller). Das durch einen Brand zerstörte Drei-Sterne- Restaurant „Schwarzwaldstube“ in Baiersbronn hat seine Guide-Michelin-Bewertung verloren. Betroffen ist auch die „Köhlerstube“, die einen Stern hatte. () mit dpa

