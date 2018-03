19-Jähriger erschießt fliehende Schüler

Schüler der „Stoneman Douglas High School“ in Parkland im US-Bundesstaat Florida wurden nach der Tat von den Einsatzkräften der Polizei in Sicherheit gebracht. © dpa

Parkland.Ihre Stirn markiert ein Aschenkreuz. Um den Hals der Mutter baumelt an diesem Valentinstag eine Silberkette mit Herzanhänger. Doch ihr Gesicht strahlt weder Hoffnung noch Freude aus. Es ist schmerzverzerrt, während sie eine schreiende junge Frau tröstet, die sich an sie klammert. Ein Bild, das den Horror einfängt, der sich an der „Stoneman Douglas High School“ in der wohlhabenden Nachbarschaft

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3488 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 16.02.2018