2018 bricht deutschen Temperaturrekord

Offenbach/Berlin. Von Januar bis Oktober ist es in Deutschland so warm gewesen wie noch nie seit Beginn der regelmäßigen Aufzeichnungen vor mehr als 130 Jahren. Die Durchschnittstemperatur habe in den zehn Monaten bei 11,6 Grad gelegen, teilte der Deutsch.Fast alle Monate lagen bisher über den langjährigen Mittelwerten, die höchsten Abweichungen gab es im Januar, April und Mai. Kälter war es nur im Februar und im März. Besonders ausgeprägt ist der Abstand zu den anderen aufgezeichneten Jahren, wenn der Zeitraum zwischen April und Ende Oktober betrachtet wird. Hier beträgt die Abweichung zum langjährigen Mittel sogar mehr als drei Grad. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.11.2018