21 Minuten aktiv sein

Genf.Über 25 Prozent der Erwachsenen und rund 80 Prozent der Jugendlichen bewegen sich laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) nicht genug. Auch in Zeiten von Corona-Lockdowns sei sportliche Betätigung wichtig, schreibt die WHO in ihren neuen Richtlinien zu körperlichen Aktivitäten: „Jede Bewegung zählt“, so WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Wir müssen uns alle jeden Tag bewegen, auf sichere und kreative Weise.“

Für Erwachsene empfiehlt die WHO jede Woche mindestens zweieinhalb bis fünf Stunden Bewegung. Das sind mindestens 21 Minuten pro Tag. Das gelte auch für über 65-Jährige. Einen zusätzlichen Gesundheitseffekt habe es für Erwachsene, an mindestens zwei Tagen in der Woche die Muskeln zu trainieren, schreibt die WHO. Für Kinder und Jugendliche seien sogar 60 Minuten Bewegung täglich angebracht. dpa

