211 Taschen voller Kokain

Hamburg.Es ist ein Rekordfund für den Hamburger Zoll: 4,5 Tonnen Kokain mit einem Straßenverkaufswert von rund einer Milliarde Euro. Versteckt waren die Drogen auf einem vor zwei Wochen im Hafen eingetroffenen Containerschiff. In einer der Stahlboxen entdeckten die Beamten 211 Sporttaschen – und darin mehr als 4200 Pakete mit gepresstem Kokain, teilte das Hauptzollamt am Freitag mit. Diese „enorme Menge“ sei das größte jemals einzeln in Deutschland sichergestellte Volumen, so die Beamten. Der Container stammt aus Montevideo (Uruguay) und war für Antwerpen in Belgien bestimmt. Das Kokain sei bereits unter strenger Geheimhaltung und umfangreichen Sicherheitsvorkehrungen vernichtet worden, hieß es. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 03.08.2019