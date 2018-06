27-Jähriger bei Fahndung angeschossen

Anzeige

Koblenz.Ein Polizist soll bei einer Fahndung in Koblenz dem Flüchtigen in den Bauch geschossen haben. Der 27-Jährige liege in einem „kritischen Gesundheitszustand“ im Krankenhaus und sei vorerst nicht vernehmungsfähig, teilte der Leiter der Koblenzer Staatsanwaltschaft, Harald Kruse, gestern mit.

Am späten Donnerstagabend seien Beamte des Ordnungsamtes wegen mutmaßlicher Ruhestörung zu einem Flüchtlingsheim in Koblenz-Güls gerufen worden. Dort soll der syrische Asylbewerber die Beamten mit einem Messer bedroht haben. Diese reagierten mit Pfefferspray. Der Mann habe die Flucht ergriffen und sei von zwei alarmierten Polizisten verfolgt worden, ergänzte der Staatsanwalt.

War es Notwehr?

„Plötzlich soll der Beschuldigte angehalten und mit einem Messer in Richtung des Kopfbereiches eines Polizeibeamten gestochen haben. Dieser soll daraufhin zwei Schüsse in Richtung der Beine des Beschuldigten abgegeben haben. Ein Schuss traf nicht; der zweite Schuss verletzte den Beschuldigten im Unterbauch, so dass er operiert werden musste“, erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt. Der 27-Jährige sei operiert und im Krankenhaus vorläufig festgenommen worden.