28 Mal „Nicht schuldig“ – Becker wehrt sich gegen Vorwürfe

London.Boris Becker wirkt angespannt, fast angegriffen, als er das Gericht verlässt und in Richtung Taxi drängt. Rund zwei Dutzend Fotografen und Kameraleute stürzen sich auf den ehemaligen Tennis-Profi, rufen „Boris“ und schleudern ihm Fragen entgegen. Becker sagt kein Wort. Trotz des dunklen Mund-Nasen-Schutzes ist erkennbar, dass die Sportikone müde ist.

Immerhin handelt es sich keineswegs um eine Kleinigkeit, weshalb Becker am Donnerstag vor dem Southwark Crown Court, dem Londoner Strafgericht, zu der Vorabanhörung erschienen war. Der Tennislegende drohen bis zu sieben Jahre Gefängnis. Die britische Insolvenzbehörde wirft dem 52-Jährigen zum wiederholten Male vor, in seinem Insolvenzverfahren nicht kooperiert und einen Teil des Vermögens verschwiegen zu haben. Dabei soll es um diverse Konten, Trophäen, eine Wohnung in London, zwei Grundstücke in Deutschland und Anteile an einer belgischen Firma gehen.

Sollten die Vorwürfe stimmen, hätte Becker gegen Auflagen verstoßen. Die waren im vergangenen Jahr um zwölf Jahre verlängert worden, weil der 52-Jährige Transaktionen aus der Zeit vor und nach dem Insolvenzverfahren nicht ordnungsgemäß gemeldet haben soll. Die zuständige Behörde führt nun strafrechtliche Ermittlungen gegen ihn. „Dieser Fall handelt davon, dass große Mengen an Geld versteckt wurden“, sagte die zuständige Anwältin.

„Not guilty“ – 28 Mal sagt Becker diese beiden Wörter vor Gericht zu den insgesamt 28 Anklagepunkten. „Nicht schuldig.“ Den Vorwürfen hört er aufmerksam und mit starrem Blick zu. Die gläserne Kammer mitten im Raum soll ihn vor dem Virus schützen, doch sie hebt ihn auch wie auf einen Präsentierteller, auf dem er sich seiner Ansicht nach ungerechtfertigterweise befindet. „Er ist völlig unschuldig und beabsichtigt, sich zu gegebener Zeit vor Gericht zu verteidigen“, sagte Beckers Sprecher Aaron Stephans nach der verfahrensvorbereitenden Anhörung. Seine Seite der Geschichte sei noch nicht erzählt. Erst am 13. September nächsten Jahres soll in der britischen Hauptstadt der eigentliche Prozess beginnen. Bis dahin muss Becker, wenn er verreisen will, das weiterhin zwei Tage vorher bei der Insolvenzbehörde anmelden. Zudem ist sein Reisepass bei Anwälten hinterlegt. Einen Antrag, diese Auflagen zu lockern, lehnte das Gericht ab.

Viele Fans auf der Insel

2017 war der Deutsche von einem britischen Gericht für zahlungsunfähig erklärt worden. Eigentlich können Insolvenzverfahren in England bereits nach einem Jahr abgeschlossen werden. Doch die Behörden beschweren sich über zu viele Widersprüche in Beckers Fall. Deshalb wurden seine Auflagen bereits 2019 um zwölf Jahre verlängert – auch da wegen unvollständiger Angaben. Eine plausible Erklärung für all die Ungereimtheiten und Kartons voller Bankbelege und Akten, die von der Behörde derzeit akribisch zusammengetragen werden, gab es auch am Donnerstag nicht.

Bereits am Morgen hatten sich knapp 30 Fotografen, Journalisten und Kameraleute vor dem Gerichtsgebäude versammelt. Becker kam um halb 10 mit seinem Team im Taxi und ging beinahe stoisch an der Presse vorbei. Fans erschienen keine zum Gericht, auch wenn Becker in Großbritannien viele Anhänger hat. Auf der Insel wird der dreimalige Wimbledonsieger nicht nur wegen seiner sportlichen Erfolge gefeiert, sondern vor allem aufgrund seiner Expertise als TV-Experte für die BBC geschätzt. Höflich, charmant und witzig präsentiert sich Becker regelmäßig vor der Kamera. Dafür scheint das britische Publikum bei seinen Fehltritten gerne mal ein Auge zuzudrücken.

Freitag, 23.10.2020