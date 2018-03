30 Quadratmeter mit Küche, Bad und Ruder

Anzeige

London.Das Schloss klemmt, und erst nach ein paar Tritten springt es auf. Louise Burke bittet in ihr Zuhause. Es besteht aus einem Raum, die Schuhe bleiben an. Die Holzpaneele an den Wänden des kleinen Wohnzimmers mit der angrenzenden Küchennische hat die 32-Jährige weiß gestrichen. Helle Möbel sind zu sehen, bunte Kissen liegen auf dem Sofa. Burke wohnt keineswegs in einem winzigen, aber teuren Apartment in London, sondern auf einem Hausboot.

Um Licht in den Raum zu lassen, reißt sie die Fenster auf. Der Boden schwankt. Während sie Tee aufsetzt und der Kaminofen wohlige Wärme verbreitet, schreien draußen Gänse gegen die Stille an. Zwei Enten schwimmen vor dem Fenster vorbei. Ihr Boot, gut zwei Meter breit und neun Meter lang, liegt gerade auf einem Kanal in Croxley Green, rund 40 U-Bahn-Minuten vom Zentrum der Neun-Millionen-Metropole entfernt. Es ist ein Liegeplatz auf Zeit –alle zwei Wochen muss Louise Burke ihren Standort wechseln, so schreibt es das Gesetz für alle jene vor, die keinen festen Ankerplatz haben.

Seit Mai vergangenen Jahres gehört die gebürtige Australierin zu den umherziehenden Bootsbewohnern der britischen Hauptstadt und damit zu einer immer größer werdenden Gruppe. Zwischen 2012 und 2017 stieg die Anzahl von schwimmenden Eigenheimen auf Londons Wasserstraßen um 72 Prozent, heißt es vom Canal and River Trust (CRT), der die Zulassungen ausstellt. Mit insgesamt 1880 Hausbooten hat sie sich in fünf Jahren verdreifacht.