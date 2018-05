300 000 Dollar für zwei Suppenterrinen

Anzeige

New York.Am dritten Abend hat sich dann doch etwas Ermattung breitgemacht. Mehr als 1500 Stücke hat Christie’s im Auktionssaal herunterrattern lassen, von den goldenen Manschettenknöpfen David Rockefellers über seine japanischen Blumenvasen bis zu Kronleuchtern, Perserteppichen und haufenweise Antikmöbeln.

Dazu natürlich mit das Feinste, was es an Kunst aus dem 19. und 20. Jahrhundert so gibt: Picasso, Matisse, Gauguin. Die Privatsammlung des verstorbenen Milliardärs und seiner Frau Peggy wirkt bei ihrer Versteigerung in New York sehr umfassend, sehr teuer – und irgendwann sehr ermüdend.

Sammler aus aller Welt

830 Millionen Dollar bringt die Kollektion ein, als der Hammer zum letzten Mal auf das Pult geknallt ist, umgerechnet 697 Mio. Euro. Den Rekord für die bisher teuerste versteigerte Privatsammlung, den 2009 der Yves-Saint-Laurent-Besitz in Paris aufgestellt hatte, lassen die begehrten Rockefeller-Stücke schon am ersten Abend hinter sich. Aus Oregon, Iowa, Florida bieten Sammler mit, aus Kalifornien und Texas, aber auch der Schweiz, Italien, Hongkong, Japan und Südkorea.