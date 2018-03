35-Jähriger nach Sprengstoff-Fund verhaftet

Anzeige

Schweinfurt (dpa) - Was plante ein 35 Jahre alter Deutscher mit literweise Chemikalien und hochexplosivem Sprengstoff? Diese Frage beschäftigt die Ermittler nach dem Fund der Substanzen in einer Obdachlosenunterkunft im fränkischen Schweinfurt.

Das Landeskriminalamt (LKA) prüft, ob Anhaltspunkte für eine extremistische Tat vorliegen. Die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus bei der Generalstaatsanwaltschaft München ermittelt wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz und gegen das Waffengesetz. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf einen 35-Jährigen, dem die Chemikalien nach eigenen Angaben gehörten.

Das hatte der Deutsche am Montag den Beamten gesagt, nachdem er an die Absperrung der Polizei am Fundort getreten war. Daraufhin wurde er festgenommen. Gegen den Mann wurde am Dienstag Haftbefehl erlassen, wie ein Sprecher des LKA sagte. Der 35-Jährige sei in Deutschland geboren und habe keinen Migrationshintergrund, erklärte ein Sprecher der Münchner Generalstaatsanwaltschaft.