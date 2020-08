445 Radfahrer sterben auf der Straße

Zwei Fahrradfahrer in der Mainmetropole Frankfurt. © dpa

Wiesbaden.Die Beherrschung über das Elektrorad verloren oder beim Abbiegen von einem Autofahrer übersehen worden: 445 Männer und Frauen erlitten 2019 tödliche Verletzungen bei einem Unfall mit ihrem Rad. Das sind zwar genauso viele wie 2018, aber 16,8 Prozent mehr als noch 2010, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Fast 87 000 Radfahrer wurden 2019 auf den Straßen verletzt. Experten fürchten, dass die Zahl der Fahrradunfälle durch die Corona-Krise steigen könnte.

„Meine Befürchtung ist eher, dass es noch schlimmer wird“, sagte der Leiter Unfallforschung der Versicherer im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, Siegfried Brockmann. In der Coronakrise hätten sich die Dinge verändert und wahrscheinlich zuungunsten der Radfahrer. Viele Menschen seien vom öffentlichen Nahverkehr auf das Rad umgestiegen. „Das Pedelec ist bei den Senioren das entscheidende Thema.“ Diese könnten durch die elektronische Unterstützung zwar wieder am Mobilitätssektor teilnehmen, doch müsse die Geschwindigkeit auch an die Kraft der Fahrer gekoppelt werden. Technische Möglichkeiten dafür gebe es, sagte Brockmann.

Unter den tödlich Verletzten waren 2019 mehr als die Hälfte (53,8 Prozent) 65 Jahre oder älter. Bei Elektrofahrrädern lag der Anteil bei 72 Prozent. Unter den Getöteten fuhren 118 ein Pedelec. Solche Elektrofahrräder unterstützen Radler bis zu einer Geschwindigkeit von maximal 25 Stundenkilometern mit einem E-Motor. dpa

