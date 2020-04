60 Satelliten über dem Mannheimer Schloss

Mannheim.Viele der Apollo-Mondlandemissionen und alle Space-Shuttles hoben vom berühmtem Startplatz SLC-39 des Kennedy Space Centers in Cape Canaveral in Florida, USA ab. Am Mittwoch, 22. April, startete dort um 15.30 Uhr Lokalzeit (21.30 Uhr Mannheimer Zeit) eine Falcon-9-Rakete in Richtung Weltall. Die Trägerrakete beförderte 60 Starlink-Satelliten in den Orbit und setzte sie in einer Umlaufbahn in 250 Kilometern Höhe aus. Anschließend kehrte die wiederverwendbare Rakete sicher zurück nach Florida.

Bei den ausgesetzten Satelliten handelt es sich um Breitband-Internet-Kommunikationssatelliten des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX unter Elon Musk, der auch an PayPal und Tesla beteiligt ist. Mehr als 9.000 solcher 260 Kilogramm schweren und 1,1x0,7x0,7 Meter großen Satelliten sollen einmal ein flächendeckendes weltweites Internet zur Verfügung stellen. Nach dem Aussetzen der Trägerrakete sind die 60 Satelliten anfangs noch recht dicht beisammen und vergrößern langsam ihre horizontalen und vertikalen Abstände zueinander. In den nächsten Monaten werden sie ihre endgültige Position in einer polnahen Umlaufbahn in 550 Kilometer Höhe erreichen.

In der Anfangsphase gleich nach dem Aussetzten befinden sich die 60 Satelliten noch in einer Reihe dicht hintereinander, sie sehen aus wie eine Lichterkette oder ein Zug im Weltall. Von der Erde aus sind diese Starlink-Züge je nach Sonnenstand, Position des Beobachters und je nach Wetter teilweise mit bloßem Auge zu beobachten. Nach dem Start am Mittwoch waren die ausgesetzten Satelliten erstmalig am Donnerstagabend über dem klaren Nachthimmel von Mannheim zwei Mal kurz zu sehen. Ebenso am Freitagabend, als die Aufnahme kurz nach 22 Uhr entstand.

Die 60 Satelliten flogen noch dicht beieinander in augenscheinlich geringer Höhe von nur 27 Grad von Nordwest nach Südost (von rechts nach links auf dem Foto) quasi parallel über das Mannheimer Schloss. Aufgrund der Erdkrümmung führte die tatsächliche Umlaufbahn die Satelliten jedoch südlich von Irland und England quer über Frankreich und den italienischen Stiefel über das Mittelmeer in Richtung Ägypten. Zum Zeitpunkt des Fotos befanden sich die Satelliten zwischen den Städten Genf und Lyon.

In den nächsten Tagen gibt es keine Sichtungsmöglichkeit von Mannheim aus. Zudem entfernen sich die Satelliten langsam voneinander, sie sind dann nicht mehr als zusammenhängende Kette sondern nur noch als einzelne Punkte zu erkennen. Aber für Anfang Mai ist der nächste Start von weiteren 60 Satelliten geplant.