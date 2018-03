67 Hundeschlitten im Rennen

Anzeige

Anchorage.Beim berühmten Iditarod-Hundeschlittenrennen sind am Wochenende in Anchorage (US-Bundesstaat Alaska) 51 Männer und 16 Frauen gestartet. Für einen der wohl härtesten Sportwettbewerbe der Welt gibt es zur Freude der Veranstalter diesmal genügend Schnee, um das Rennen erstmals seit 2013 wieder auf der Südroute stattfinden zu lassen. In den vergangenen Jahren musste es auf einer nördlicheren Strecke abgehalten werden.

Allerdings hängen nicht nur Schneewolken über dem Wettbewerb, der oft als „Super Bowl“ des Hundeschlittensports bezeichnet wird. Schon seit Jahren regt das Rennen Tierschützer auf – nun hat ein Dopingskandal um den bereits vierfachen Sieger Dallas Seavey weitere Imageprobleme verursacht. Ein wichtiger Sponsor ist abgesprungen, so dass das Budget samt Preisgeldern gekürzt werden musste. Mehrere Mitglieder im Vorstand sind mit Rücktrittsforderungen konfrontiert.

Es begann wie jedes Jahr mit einem zeremoniellen Start am ersten Samstag im März: Da machten sich die diesmal 67 Hundeschlittenlenker – die sogenannten Musher – in Anchorage auf die erste Etappe. Sie war noch entspannt: Das eigentliche Rennen beginnt stets einen Tag später im etwa 18 Kilometer entfernten Willow. Von da an wird es brutal. Der insgesamt zurückzulegende Weg zwischen Anchorage im mittleren Süden Alaskas und Nome an der Beringsee ist ungefähr 1600 Kilometer lang, führt über Bergketten und Eisdecken. Die Südstrecke ist etwa 20 Kilometer länger als die im Norden und gilt als rauer als die Nordroute.