69-Jährige festgenommen

Heilbronn.Der Tod eines Siebenjährigen schockiert das Städtchen Künzelsau bei Heilbronn: Der Junge hatte bei einer Bekannten übernachtet. Als die Eltern ihn am Samstagmorgen abholen wollen, macht zunächst niemand auf. Mit Hilfe eines Nachbarn kommen sie in die Wohnung und machen eine furchtbare Entdeckung. Ihr Sohn ist tot. Ein alarmierter Notarzt kann nicht mehr helfen.

Von der 69-Jährigen, die auf den Jungen aufpassen sollte, fehlt zunächst jede Spur. Gegen 21.30 Uhr am Abend wird sie nach einem Zeugenhinweis festgenommen. Gestern sei Haftbefehl gegen sie erlassen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Abend mit. Die Frau kam anschließend in Untersuchungshaft.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem „vermutlichen Tötungsdelikt“ aus. Doch der Fall wirft viele Fragen auf. Unklar ist, wie der Junge starb. Ob und mit welchen Verletzungen er gefunden wurde, gab die Polizei zunächst nicht bekannt „Wir ermitteln derzeit die Hintergründe“, sagte ein Polizeisprecher dazu gestern.