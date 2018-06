69-Jähriger bedauert Schüsse an Silvester

Anzeige

Braunschweig.Ein Cafébesitzer, der in der Silvesternacht in eine Menschengruppe geschossen und dabei eine Zwölfjährige stark verletzt haben soll, hat zu Prozessbeginn gestern sein Bedauern geäußert. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 69-Jährigen aus Salzgitter versuchten Totschlag vor. Er habe tödliche Verletzungen des Mädchens zumindest billigend in Kauf genommen. Das Kind erlitt einen Lungen- und Rippendurchschuss und leidet nach eigenen Angaben noch heute unter den Folgen. Die Zwölfjährige hatte mit ihrer Familie auf der Straße vor ihrem Wohnhaus in Salzgitter (Niedersachsen) Raketen gezündet und das Feuerwerk angeschaut. dpa