70 Opfer durch Feuer

Dhaka.Mindestens 70 Menschen sind bei einem Großbrand in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka ums Leben gekommen. Mehr als 40 weitere Menschen wurden nach Angaben der Behörden verletzt. Das Feuer war am späten Mittwochabend im Erdgeschoss eines vierstöckigen Gebäudes in der Altstadt ausgebrochen, in dem brennbare Chemikalien gelagert wurden. Danach breiteten sich die Flammen schnell auf benachbarte Häuser aus. Die Brandursache war zunächst unklar.

Industrieminister Nurul Majid Mahmud Humayun sprach am Unglücksort von der Explosion einer Gasflasche. „Das hat nichts mit den Chemikalien zu tun“, sagte er der Zeitung „The Daily Star“.

Bei dem Brandort handelte es sich um die etwa 400 Jahre alte Marktgegend im Süden von Dhaka. Die engen Gassen sind hier üblicherweise mit Fahrzeugen, Menschen und Verkaufsständen verstopft. Dies wurde einigen Opfern zum Verhängnis. Auch Stände vor einer Moschee und einem Hotel seien in Flammen aufgegangen, sagte der Anwohner Mohammad . ChawkbazarNaibullahdpa

