Dresden.Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei DKMS hat seit der Gründung 1991 mehr als 75 000 Spenden für an Blutkrebs erkrankte Menschen in alle Welt vermittelt. „Für Patienten mit der lebensbedrohlichen Krankheit bedeutet eine Transplantation die ganze Welt“, sagte die für diesen Bereich der DKMS verantwortliche Direktorin Gabi Rall. Mit jedem, der sich als Spender registrieren lasse, wüchsen die Chancen Leukämiekranker, sagte sie gestern in Dresden anlässlich der 30 000. Stammzellspende bei der Cellex, dem größten deutschen Entnahmezentrum.

Bei der DKMS sind fast 8,7 Millionen Spender registriert, fast 5,9 Millionen davon in Deutschland, sagte DKMS- und Cellex-Gründer Gerhard Ehninger. Der Hämatologe hatte 1987 mit Erfolg die erste unverwandte Knochenmarktransplantation gewagt. Inzwischen werden auch Blutstammzellen übertragen. „Etwa die Hälfte der Empfänger können geheilt werden.“ dpa

