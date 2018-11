Ältere fehlen länger wegen Krankheit

Berlin.Ältere Arbeitnehmer sind nicht wesentlich häufiger krank als jüngere. Allerdings ist die Generation 50plus öfter von Erkrankungen mit längerer Dauer betroffen. Das geht aus einer Untersuchung des Dachverbandes der Betriebskrankenkassen (BKK) hervor, die gestern in Berlin vorgestellt wurde. Nach den Worten von BKK-Vorstand Franz Knieps ist damit ein Vorurteil weitgehend widerlegt, das in vielen Unternehmen immer noch gegenüber älteren Beschäftigten anzutreffen sei.

Der Untersuchung zufolge gilt zwar generell, dass mit wachsendem Alter im Schnitt auch die Zahl der Krankheitstage steigt. So fehlten die 55- bis 59-Jährigen im vergangenen Jahr im Vergleich zu allen Arbeitnehmern durchschnittlich zehn Tage länger im Betrieb. Bei den 60- bis 64-Jährigen waren es sogar 15 Tage mehr. Sie blieben der Arbeit krankheitsbedingt im Schnitt etwa einen Monat fern.

Die altersbedingte Entwicklung der Krankschreibungen hat aber in erster Linie mit der konkreten Tätigkeit und den damit verbundenen Belastungen zu tun. So verzeichnen 60- bis 64-jährige Beschäftigte im Pflegbereich fast dreimal so viele Ausfalltage (fast 47) wie gleichaltrige Erwerbstätige in IT-Berufen (rund 16).

Auf der anderen Seite kommen Menschen im Gastgewerbe im Schnitt auf einen Krankheitstag mehr pro Jahr als Beschäftigte in der Energieversorgung, obwohl Letztere im Schnitt fünf Jahre älter sind. Und in Wirtschaftszweigen mit den meisten Krankschreibungen in der Generation 50plus wie etwa auf dem Bau kommen zumeist auch schon die jüngeren Arbeitnehmer auf überdurchschnittlich viele Ausfalltage.

Leistung trotzdem stabil

Etwa die Hälfte der Älteren ließ sich 2017 wegen Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen sowie Herz-Kreislauf-Problemen ärztlich behandeln. Hauptursache für Krankschreibungen in der Generation 50plus sind Muskel- und Skelett-Erkrankungen, gefolgt von psychischen Leiden und Atemwegsproblemen.

Nach Einschätzung von Studien-Mitautor Jürgen Wegge von der TU Dresden lassen allein die Krankschreibungen bei Älteren keine Rückschlüsse auf deren Produktivität im Unternehmen zu. „Internationale Studien zeigen, dass trotz des Nachlassens einiger physischer und psychischer Leistungsvoraussetzungen die Arbeitsleistung der Älteren insgesamt betrachtet nicht abnimmt“, erklärte Wegge.

Denn Beschäftigte ab 50 könnten auf der anderen Seite mit Erfahrung, sozialer Kompetenz und Gewissenhaftigkeit punkten. Notwendig seien aber eine altersgerechte Gestaltung der Arbeit und mehr gesundheitliche Prävention, ergänzte BKK-Chef Knieps. „Gerade auch kleinere und mittlere Unternehmen sollten durch die Sozialpartner besondere Unterstützung bei der Ausgestaltung altersgerechter Arbeit erhalten“, sagte Knieps.

Der aktuelle BKK-Report basiert auf den Daten von 8,4 Millionen Versicherten der Betriebskrankenkassen, darunter 4,1 Millionen Beschäftigten, und gilt als repräsentativ für die Lage in allen deutschen Unternehmen. Bereits mehr als ein Drittel der Beschäftigten ist demnach 50 Jahre und älter. Vor zehn Jahren war es nur rund ein Fünftel. In Branchen wie der Energieversorgung und der Abfallentsorgung liegt der Anteil der Älteren mittlerweile sogar bei über 43 Prozent. Dagegen sind es im Gastgewerbe nur 25 Prozent.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018