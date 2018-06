Ältester Orang-Utan tot

Anzeige

Perth.Der älteste bekannte Sumatra-Orang-Utan der Welt ist gestorben. Die Affendame „Puan“ wurde im Alter von 62 Jahren eingeschläfert, wie der Zoo der australischen Stadt Perth mitteilte. Das Weibchen litt demnach an Altersschwäche. In freier Wildbahn erreichen Orang-Utans selten ein hohes Alter.

„Es ist immer schwer, eine solche Entscheidung für ein Tier zu treffen. Aber es ist ein würdevolles Ende für die alte Dame, die ihr Leben lang mit Respekt behandelt werden wollte“, sagte die Chefin der Primatenabteilung des Zoos, Holly Thompson, gestern. „Puan“ hatte Dutzende Nachkommen, die unter anderem in den USA und Europa gehalten werden. Laut Thompson finden sich ihre Gene in fast zehn Prozent der Sumatra-Orang-Utans, die in Zoos auf der ganzen Welt leben. Einige von „Puans“ Nachkommen wurden in Sumatra wieder ausgewildert – zuletzt ihr Urenkel Nyaru. Die Zooverwaltung vermutet, dass „Puan“ 1956 im Dschungel von Sumatra, Indonesien, geboren wurde. dpa