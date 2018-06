Ärzte pochen auf Klärung

Anzeige

Stuttgart.48 Studenten brachen im Mai eine Prüfung an der Universität Hohenheim ab und legten Atteste vom selben Arzt vor – das muss aus Sicht der Ärzteschaft nun aufgeklärt werden. Die Universität müsse die Bezirksärztekammer Nordwürttemberg anrufen, damit sich deren Rechtskommission des Falls annehmen kann, sagte der Vorsitzende der Stuttgarter Ärzteschaft Markus Klett gestern. Die Uni ließ wissen, bei ihr stehe im Zentrum die Abwicklung der Prüfung im Fach Finanzwissenschaften im Mai. Der Wunsch der Ärzte habe sie überdies noch nicht erreicht, sagte ein Sprecher.

48 Studenten des Bachelor-Studiums der Wirtschaftswissenschaften hatten im Mai eine Prüfung in Finanzwissenschaften abgebrochen und dafür nachträglich Atteste eines einzigen Arztes mit ähnlichen Diagnosen vorgelegt. Die Uni erkannte die Krankmeldungen in den allermeisten Fällen nicht an. Für Klett müssten die zugrundeliegenden Zweifel der Universität auch von ärztlicher Seite überprüft werden.

Geldstrafe möglich

Die Vielzahl der Atteste sowie die gleichlautenden Gründe für die vermeintliche Prüfungsunfähigkeit durch einen einzigen Arzt befremde ihn, doch gelte zunächst die Unschuldsvermutung, sagte Klett. Die Kommission kann Sanktionen erlassen: Sie reichen von einer Rüge über Geldstrafen bis zum Verlust der Approbation. Stelle sich heraus, dass es sich um Gefälligkeitsatteste handele, schade das dem ganzen Berufsstand. Klett: „Das erweckt dann den Anschein, das ist üblich.“ Der Arzt, der die Atteste ausstellte, wollte keine Fragen beantworten. Die Universität will heute Briefe an 33 Prüfungsabbrecher schicken mit dem Tenor, dass deren Atteste nicht für glaubwürdig gehalten werden. Sie haben einen Monat Zeit, Widerspruch einzulegen. lsw