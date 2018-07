Ökologisch wohnen

Anzeige

New York.22 Quadratmeter Wohnraum, Lebensmittel-Anbau für 260 Tage des Jahres sowie Strom und Wasser aus eigener Produktion: Mit dem Prototyp eines modernen Selbstversorger-Hauses will die Yale University zum Umdenken beim weltweiten Wohnungsbau anregen. Seit Montag steht vor dem Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York das sogenannte „Ecological Living Module“ (ELM), das auf zwei Etagen Platz für eine vierköpfige Familie bietet.

Gebaut wurde das Haus aus Holz und anderen erneuerbaren Rohstoffen. Die Herstellung der Module dauert vier Wochen, vor Ort kann es dann innerhalb von zwei Tagen zum trapezförmigen Container zusammengebaut werden. Trinkwasser wird aus Regenwasser und Luftfeuchtigkeit aufbereitet, Strom durch eine Solarfassade gewonnen, an drei Außenwänden kann Obst und Gemüse angebaut werden.

40 Prozent des Energieverbrauchs

In Nairobi (Kenia) und Quito (Ecuador) seien weitere Prototypen geplant, sagte Anna Dysen vom Achitektur-Institut der Yale University, die das Haus mit einer Architekturfirma entwickelt hat. Ziel sei jeweils, für vier Bewohner pro Tag je 20 Liter Wasser, 12 Kilowattstunden Strom und rund sechs Portionen Obst und Gemüse herzustellen. Das Wohnungswesen ist nach UN-Angaben für 40 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. dpa