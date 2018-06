Über 130 artengeschützte Adler tot in Australien entdeckt

Anzeige

Canberra (dpa) - Mindestens 136 artengeschützte Adler sind auf ländlichen Grundstücken im australischen Bundesstaat Victoria unter mysteriösen Umständen verendet.

Ihr Tod sei absichtlich herbeigeführt worden und stelle das bisher größte Massensterben von Adlern in dem Staat im Südosten Australiens dar, sagte ein Mitarbeiter des Umweltamtes am Dienstag dem TV-Sender ABC. Unter den fünf geschützten Arten fanden sich zahlreiche Keilschwanzadler, die viele Bauern als Plage sehen, weil sie neugeborene Lämmer angreifen. Die Spezies ist der größte Raubvogel in Australien.

Wie genau die Tiere verendeten, war zunächst nicht bekannt. Der Sender hatte bereits vergangene Woche von einem Fall mutmaßlich vergifteter Keilschwanzadler berichtet.