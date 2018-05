Überflutungen in Sachsen - zu wenig Regen im Norden

Anzeige

Auch im angrenzenden Tschechien traten nach starkem Regen einige Bäche über die Ufer, wie die Agentur CTK berichtete. Keller wurden überflutet und die Kanalisation beschädigt. Im Westen des Landes wurden zahlreiche Straßen überschwemmt.

Ganz anders sieht die Lage derzeit in Mecklenburg-Vorpommern aus. Dort schafft das andauernd warme Wetter Probleme. In einigen Gebieten gebe es bereits Trockenheitsschäden an den Pflanzen, sagte eine Sprecherin des Landesbauernverbandes. Betroffen seien vor allem Weizen, Gerste und Raps. «Die Pflanzen brauchen jetzt Wasser, damit es nicht zu größeren Schäden kommt.»

Auch in Brandenburg und Schleswig-Holstein ist das Wetter für viele Bauern zu trocken. Entsprechend wünschen die Landwirte sich jetzt Regen - allerdings nicht auf einen derart heftigen wie im Vogtland, meint der Geschäftsführer der Landwirtschaftskammer in Schleswig-Holstein: Man hoffe «auf geordneten Niederschlag, keinen extremen».