„Überwachen keine Menschen“

MOSKAU.Sachar ist gerade in die zweite Klasse gekommen. Viele Noten bekommt der Junge noch nicht. Sobald die Lehrer aber seine Arbeiten beurteilen, weiß sein Vater Eldar Tusmuchametow sofort Bescheid. In der staatlichen App „gosuslugi“ (staatliche Dienstleistungen) ploppt sogleich die Note auf. In manchen Moskauer Schulen sorgt eine Plastikkarte dafür, dass die Eltern wissen, wann ihr Kind das Schulgebäude betreten hat, was es sich zum Mittag gekauft hat, mit welchen Schwierigkeiten es in Mathematik oder Russisch zu kämpfen hat. „Gosuslugi“ macht es möglich. Wie es auch möglich macht, seine Strafzettel online zu bezahlen, schnell noch einen Termin beim Facharzt gleich um die Ecke zu finden oder die Nebenkosten für die Wohnung zu überweisen.

Eldar Tusmuchametow schwärmt von einem solchen Fortschritt. Von der „Effektivitätssteigerung der Verwaltung“, der „Mentalitätsveränderung“, von einem „Leben, das immer bequemer“ werde. Kontrolle jedes Einzelnen? „Wir sind nicht big brother“, sagt er. Der 33-Jährige ist Leiter des Smart-City-Lab in der IT-Abteilung der Stadt Moskau und damit für die Entwicklung der staatlichen App verantwortlich, die allerlei Dienstleistungen bündelt. „Wir überwachen nicht die Menschen, wir überwachen die Infrastruktur.“ Der Mensch werde dabei selbstverständlich „erzogen“ und verhalte sich schnell „richtig“.

Effizient, grün, sozial

Bis zum Jahr 2030 will die russische Hauptstadt mit Spitzentechnologien wie Blockchain (für Kryptowährungen wie auch beispielsweise für elektronische Gesundheitsakten einzusetzen), das schnelle Internet 5G, Künstliche Intelligenz, Virtuelle Realität zu einer „Smart City“ (kluge Stadt) werden: einer Stadt also, die effizienter, grüner, sozial attraktiver sein soll. Der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin, vor wenigen Tagen erst für weitere fünf Jahre wiedergewählt, ist die treibende Kraft hinter dem Projekt, das Moskau zu einer Vorzeigestadt in Europa machen soll. Vorbild für die Digitalisierung und Vernetzung ist dabei die führende „Smart City“ Singapur. Alle Bereiche einer modernen Megapolis sind dabei betroffen, vom Transport über Müllentsorgung bis hin zum elektronischen Notenheft jedes Schülers in der Stadt. Bereits jetzt werden verschiedene Technologien eingesetzt. In der Moskauer Metro gibt es freies Wlan. Vorbei sind die Zeiten, als die langen Fahrten quer durch die Stadt noch den dicken russischen Romanen gehörten. Mittlerweile starren nahezu alle Passagiere in ihre Smartphones. Sollte der Akku ausgehen, gibt es sogleich eine Lösung: In Bussen, Bahnen, an Bushaltestellen und selbst an den Sitzbänken in den Parks lassen sich die Geräte aufladen. Bargeldloses Zahlen ist längst Alltag in der Stadt, die staatliche Bank VTB arbeitet an einer einheitlichen Karte, mit der sich die Metrofahrten genauso bezahlen ließen wie beispielsweise auch die Leihräder, die Leihroller, die Leihautos. „Die Digitalisierung gehört einfach zum Leben der Menschen. Die Verwaltungen müssen ebenfalls solche Angebote machen.“ Moskau macht es – mit dem e-government, mit Portalen wie „Aktiver Bürger“, wie „Haus- und Hofverwaltung“, Online-Plattformen, wo sich Menschen – wenn auch zu wenige – melden, um ihre Wünsche mitzuteilen, wie die eigene Straße oder der eigene Hof aussehen sollen. Um sich zu beklagen, ihren Frust loszuwerden. Die Stadt nutzt das Potenzial und erfährt so, wie die Bevölkerung tickt.

Gläserner Bürger

Der Mensch wird gläsern – und findet es meist nicht weiter schlimm. „Wenn der Staat etwas wissen will, weiß er es ohnehin. Ich habe nichts dagegen, meine Daten preiszugeben, damit mein Leben durch verschiedene Apps und wenige Clicks leichter wird“, das ist ein Satz, den man oft hört im Land. Die Technikbegeisterung ist traditionell groß. „Mit 160 000 Videokameras überwachen wir die Stadt und sorgen so für Ordnung“, sagt Eldar Tusmuchametow und wischt über sein Smartphone. Immer noch keine Note seines Sohnes Sachar.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018