Ab 1. März kommt die Masern-Impfpflicht

Stuttgart.Jetzt wird es ernst: Die Masern-Impfpflicht für Kindergarten- und Schulkinder tritt am 1. März in Kraft. Experten finden das gut, aber die Umsetzung ist ein Kraftakt. „Dieses Bundesgesetz bedeutet eine Menge zusätzliche Arbeit für die Schulleitungen“, sagt die Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Doro Moritz. Der Verwaltungsaufwand werde den ohnehin belasteten Schulleitern aufgebürdet. „Dabei sollen die doch Zeit haben für pädagogische Aufgaben, für Personalentwicklung und so weiter“, erklärt sie. „Es gibt einen erheblichen Unmut seitens der Schulen.“

Kurz vor Weihnachten wurde das Gesetz im Bundesrat gebilligt, nun müssen die Länder zusehen, wie sie mit der Impfpflicht umgehen. Die Vorgaben sind klar: Wer sich als Schüler, Lehrer, Hausmeister, Erzieher oder Kita-Kind bereits in den entsprechenden Einrichtungen befindet, hat Zeit bis 31. Juli 2021, die Impfung nachzuweisen. Wer neu eingestellt wird oder neu in Klassen oder Kita-Gruppen aufgenommen werden will, muss den Impfnachweis ab 1. März 2020 vorlegen. Nicht geimpfte Kindergartenkinder können dann abgewiesen werden – Schüler nicht. Denn der Impfpflicht steht die Schulpflicht gegenüber.

Bleiben Erziehungsberechtigte stur oder bringen den Nachweis aus Nachlässigkeit nicht bei, muss dies unverzüglich dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Die Behörde nimmt dann Kontakt mit den Eltern auf. Bleibt das ohne Erfolg, droht ein Bußgeld – nach Angaben des Kultusministeriums bis zu 2500 Euro. dpa

