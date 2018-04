Abba wieder zusammen im Studio

Anzeige

Stockholm.„Dancing Queen“, „Mamma Mia“ oder „The winner takes it all“: Fast jeder hat bei diesen Titeln sofort Melodien im Kopf. Und bald könnten neue Ohrwürmer dazu kommen. Denn die schwedische Kult-Band Abba hat gestern zwei neue Liedern angekündigt. Eine Rückkehr nach dreieinhalb Jahrzehnten, auf das Fans weltweit lange gehofft hatten. „Wir alle vier hatten das Gefühl, dass es nach gut 35 Jahren Spaß machen könnte, wieder zusammenzufinden und ins Aufnahmestudio zu gehen“, teilte die Band auf ihrem Instagram-Profil mit. „Also haben wir es gemacht.“ Dabei seien zwei neue Lieder entstanden, eines davon mit dem Titel „I still have faith in you“ (dt.: „Ich vertraue dir immer noch“).

Allein die Ankündigung versetzte die Abba-Fans in Ekstase. Tausende kommentierten sofort den Beitrag in dem sozialen Netzwerk – obwohl sie die neuen Lieder noch gar nicht gehört haben. Der erste Song soll erstmals im Dezember bei einer gemeinsamen Fernsehproduktion der Sender BBC und NBC zu hören sein. Das Veröffentlichungsdatum der zweiten Single ist noch unbekannt.

Die Band Die Schweden von Abba gehören zu den weltweit erfolgreichsten Musikern aller Zeiten. Rund 380 Millionen Alben hat die Band nach Angaben des Abba Museums weltweit verkauft. Das erfolgreichste Album ist das Best-of „Abba Gold“: Seit der Veröffentlichung 1992 schaffte es die Platte insgesamt 297 Wochen in die deutschen Top 100.

Noch heute auf Partys beliebt

Natürlich versprühte die Band der Gute-Laune-Songs auch gute Laune in ihrer Mitteilung: Die Aufnahmen hätten großen Spaß gemacht, verkündeten Agnetha Fältskog (68), Benny Andersson (71), Björn Ulvaeus (73) und Anni-Frid „Frida“ Lyngstad (72). „Es war so, als ob die Zeit stillgestanden habe, und wir waren nur für einen kurzen Urlaub weg.“ Und das nach 35 Jahren.