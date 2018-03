Abfälle machen Hennen satt

Anzeige

Colmar.Knoblauchduft liegt in der Luft. In einem großen Topf auf dem Herd brodelt es. Doch in dieser elsässischen Küche wird kein Eintopf für Menschen gekocht, sondern für Hühner – aus Abfällen. Thierry Remond, Hobby-Hühnerhalter im Dörfchen Bischwihr nahe der deutschen Grenze, rührt in dem Sud. Der 47-Jährige lässt die Hennen in seinem Garten Essensreste und Bioabfall in Eier verwandeln. „Ich koche für sie wie für mich“, sagt er und muss schmunzeln. Denn die Kartoffeln im Topf sind alt, das in die „Suppe“ gebröselte Brot hart. Der Knoblauch soll den Hühnern Parasiten vom Leib halten.

Remond und seine Frau Christine Wendling sind zwei von mehreren hundert Elsässern, die schon mal Gratis-Hennen adoptiert haben, um ihre Abfallmenge zu reduzieren. Die Idee mit den kostenlosen Müllschluckern kommt aus den Abfallbetrieben der nahegelegenen Stadt Colmar. Seit 2015 verteilt man hier jedes Jahr pärchenweise Hennen an Halter in benachbarten Gemeinden. Über 1000 Tiere haben so schon den Besitzer gewechselt.

Stadt spart Geld

Aus Sicht der Stadt ein Erfolg: Rund 100 Tonnen Biomüll hätten die adoptierten Hennen wahrscheinlich bereits gefressen, sagt Laurent Ott, Chef der Abfallbetriebe. Dieser Müll habe nicht verbrannt werden müssen – damit habe die Stadt das Geld wieder eingespart, das für die Anschaffung der Tiere ausgegeben wurde. „Hühner sind ein bisschen wie Schweine – sie fressen alles.“