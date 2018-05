Abgang von der Brücke: Sascha Hehn verlässt das „Traumschiff“

Anzeige

Berlin.Ein Abgang von der Brücke des „Traumschiffs“ ist selten. Die Rolle als Kapitän in der populären ZDF-Serie ist auf Kontinuität angelegt. Alle bisherigen Darsteller waren jahrelang dabei. Nun verlässt Sascha Hehn (63) das „Traumschiff“, das er seit 2013 regelmäßig in reizvolle Kreuzfahrtreviere steuert. „Es gibt viele Gründe dafür, einer davon ist, dass sich in der Fernsehbranche vieles verändert hat und das nicht immer zum Positiven“, sagte der Schauspieler der „Bild“-Zeitung“ zur Begründung, warum er künftig nicht mehr als Kapitän Victor Burger an Bord sein will.

„Leider hat die Serie in den letzten zwei Jahren ihren Charme verloren“, sagte Hehn. „Vielleicht ist der ja mit Wolfgang Rademann gegangen – ich weiß es nicht, aber meinen möchte ich gern noch eine Weile behalten.“

Rademann, der das Format erfunden hatte, starb im Februar 2016 im Alter von 81 Jahren. Der Berliner hatte mit Serien wie „Das Traumschiff“ und „Schwarzwaldklinik“ Fernsehgeschichte geschrieben und war auf Quoten-Hits abonniert. Auch heute noch hat das „Traumschiff“, das seit 1981 durch die Weltmeere kreuzt, im ZDF eine feste Fangemeinde. Die jüngste Folge im April, als die „Amadea“ in Richtung Malediven schipperte, hatte 6,26 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,6 Prozent.