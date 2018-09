Ablenkung chronisch unterschätzt

Magdeburg.Mit lauter Lieblingsmusik zur Arbeit radeln, SMS beim Weg durch die Fußgängerzone beantworten oder bei der Autofahrt die Familie anrufen: Handys mögen in vielen Situationen helfen – sie sind aber auch ein unterschätztes Risiko im Straßenverkehr. Darin sind sich die Innenminister und auch die Verkehrsexperten der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster einig. Mit einem bundesweiten Aktionstag heute wollen sie auf die Risiken von Ablenkungen aufmerksam machen.

Total unterschätzt

Ablenkung am Steuer wird als Unfallrisiko chronisch unterschätzt, sagt Heinz Albert Stumpen von der Hochschule der Polizei in Münster. Wie oft fehlende Aufmerksamkeit in Deutschland eine Rolle spielt, lässt sich aus den Statistiken nicht ablesen – anders als überhöhte Geschwindigkeit wird es nicht erfasst. Andere Länder weisen es aus: In Österreich spielt Ablenkung bei jedem dritten tödlichen Unfall eine Rolle. Internationale Studien zeigten, dass mehr als die Hälfte der Unfälle damit in Zusammenhang stehen.

Handys so schlimm wie Alkohol

Besonders gefährlich sind die digitalen Helfer am Steuer. „Elektronische Geräte wie Navigationssysteme oder Handys während der Fahrt zu bedienen, ist das Gefährlichste, was man am Steuer machen kann“, sagt Stumpen. Das Risiko, einen Unfall zu bauen, steige um das Vierfache. Eine Nachricht beim Fahren zu lesen oder zu tippen, sei so gefährlich wie mit 0,8 bis 1,0 Promille Alkohol zu fahren. Der Grund: Man fährt beim Blick aufs Handy im sogenannten Blindflug. Bei Stadtfahrten mit Tempo 50 bedeutet eine Sekunde auf das Handy gucken schon 14 Meter Weg blind zurücklegen. Außerorts mit Tempo 130 sind es 36 Meter – jede Sekunde. Gefahren werden zu spät erkannt, die Reaktion ist verzögert.

Kindbetreuung am Lenkrad

Nicht nur das Mobiltelefon ist ein oft unterschätzter Ablenker. Eine andere Gefahr wird meist vergessen. Eltern wollen, dass ihre Kinder in Sicherheit sind – aber auch, dass sie auf der Fahrt nicht unzufrieden mitfahren. Fällt der Lieblingsteddy oder der Nuckel in den Fußraum oder rufen sie nach Essen oder Trinken, sollten Eltern darauf verzichten, bei laufender Fahrt vom Fahrersitz einzugreifen.

Gefährdung auch zu Fuß

Stumpen von der Hochschule in Münster der Polizei spricht auch die „Smombies“ an, das sind Menschen, die scheinbar mit ihrem Smartphone verwachsen mit gesenktem Blick durch Innenstädte und U-Bahnhöfe laufen oder sich mit lauter Musik über die Kopfhörer beschallen. „Immer wieder gibt es betrübliche und dramatische Vorgänge, wo Menschen mit Musik in den Ohren und Blick aufs Handy vor die Straßenbahn laufen.“

Nadine Raabe-Goldermann aus dem Innenministerium Sachsen-Anhalt mahnt darüber hinaus, jeder glaube immer, er habe das Geschehen dennoch im Blick, vergesse aber, dass andere Verkehrsteilnehmer genauso nachlässig unterwegs seien. „Man muss immer auch mit der Ablenkung der anderen rechnen“, sagt sie. dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018