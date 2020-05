Acht Tote bei Gasunglück

Ein Soldat trägt einen Mann nach dem Gasunglück an einer Fabrik. © dpa

Neu Delhi.Bei einem Gasunglück an einer Chemiefabrik in Indien sind mindestens acht Menschen, darunter ein Kind, ums Leben gekommen. 700 bis 800 weitere wurden mit Augenreizungen und Atembeschwerden ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag sagte. Anwohner in einem Radius von drei Kilometern um die Fabrik in der Hafenstadt Visakhapatnam im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh würden in Sicherheit gebracht.

Das Gas, das zum Beispiel bei der Produktion von Plastik eingesetzt werde, sei mitten in der Nacht ausgetreten, sagte der Chef der nationalen Katastrophenschutzbehörde dem Fernsehsender NDTV. Die Menschen hätten wohl den unangenehmen Geruch bemerkt. Am Morgen habe der Austritt des Gases gestoppt werden können. Indiens Premier Narendra Modi twitterte, er bete für das Wohl aller in der Stadt.

Die Fabrik stellt laut NDTV Plastik her, das für Konsumgüter wie Spielsachen verwendet wird. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.05.2020