Havelberg.Wenige Tage nach seinem 114. Geburtstag ist der wohl älteste Mann Deutschlands – und einer der ältesten Menschen weltweit – in Havelberg gestorben. Gustav Gerneth sei in der Nacht zum Dienstag friedlich in seiner Wohnung eingeschlafen, bestätigte ein Enkelsohn in Havelberg am Donnerstag. Sein Wunsch, nicht vorher noch in ein Krankenhaus oder Heim zu müssen, sei in Erfüllung gegangen. dpa

