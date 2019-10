Ältester Deutscher wird 114 Jahre alt

Havelberg.In Sachsen-Anhalt feierte am Dienstag der wohl älteste Mann Deutschlands seinen 114. Geburtstag. Bürgermeister Bernd Poloski besuchte Gustav Gerneth zu Hause in Havelberg und sagte: „Er isst nach wie vor gern Süßigkeiten.“ So brachte das Stadtoberhaupt einen Korb mit Süßigkeiten und Blumen mit. Gerneth wurde am 15. Oktober 1905 in Stettin, dem heutigen polnischen Szczecin, geboren. dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019