Ärger über „Frauenverbot“

Bremen.Frauen müssen vor der Tür bleiben: Beim traditionsreichen Eiswettfest in Bremen hat Bürgermeisterin Karoline Linnert (Grüne/Bild) Regierungschef Carsten Sieling (SPD) nicht vertreten können. Obwohl sie die offizielle Vertreterin ist, wurde sie nicht zu dem Spendenmahl geladen. „Die Herren der Eiswette legen allergrößten Wert auf Etikette. Das Protokoll spielt dann aber plötzlich keine Rolle mehr, wenn – oh Schreck – die offizielle Vertretung des Bremer Bürgermeisters nun mal die Bremer Bürgermeisterin ist. Wir feiern in Deutschland 100 Jahre Frauenwahlrecht – und die Eiswette hält es unter dem Deckmäntelchen der Tradition noch immer für richtig, Frauen auszuschließen“, schreibt Linnert auf Facebook. Beim Eiswettfest kommen Hunderte Männer zusammen, um Spenden für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger zu sammeln. Den Brauch der Eiswette gibt es seit 1828. Immer am 6. Januar wird die Frage geklärt, ob die Weser zugefroren ist oder nicht. Die Eiswett-Genossen und Gäste kommen dann am dritten Samstag im Januar zum Eiswettfest zusammen. Aus Verärgerung sagte auch Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) seine Teilnahme ab. Eiswett-Präsident Patrick Wendisch sagte der „Bild“-Zeitung über die Nichteinladung Linnerts: „Wir sind ein Herrenclub, machen diesen Gendergaga nicht mit. Selbst der Papst würde nicht eingeladen, wenn er eine Frau wäre.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.01.2019