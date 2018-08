Al Wazir: „Genua kann hier nicht passieren“

Wiesbaden.Als Präsident der Straßenbaubehörde Hessen Mobil ist sich Burkhard Vieth sicher: „Was in Genua geschehen ist, kann hier nicht passieren.“ In der italienischen Stadt hat ein verheerender Brücken-Einsturz mindestens 38 Menschen in den Tod gerissen. Vieth steht gerade auf der Baustelle der etwa 310 Meter langen Salzbachtalbrücke in Wiesbaden, die zu den schlechtesten in Hessen gehört, abgerissen und bis Mitte 2024 neu gebaut werden soll.

„Schlechter Zustand heißt aber nicht einsturzgefährdet“, sagt Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne), der mit Hessen Mobil zusammen schildert, wie Brücken in Hessen kontrolliert werden. Gerade Bauten aus den 1960er- und 1970er-Jahren seien vom Zuwachs des Verkehrs und vor allem von den schwerer und zahlreicher gewordenen Lkw betroffen. „Es gibt teilweise dringenden Handlungsbedarf“, sagt Al-Wazir. Allein in diesem Jahr hätten sich die Kosten dafür auf rund 225 Millionen Euro summiert. „Das wird so weitergehen, damit wir dem Sanierungsstau begegnen. Wir können aber auch sagen, dass unsere Brücken sehr gut überwacht werden.“

2017 wurden laut Ministerium insgesamt 135 Brückenerhaltungsarbeiten begonnen. 94 wurden abgeschlossen, 41 Projekte laufen im Jahr 2018 weiter. Hinzu kommen 108 neue Vorhaben wie die Talbrücke Langenschwarz (A 7), die Überführung der B 54 bei Haiger (A 45, B 54) und die Verstärkung der Bergshäuser Brücke (A 44).

Prüfung alle drei Jahre

Die Salzbachtalbrücke sei ein Beispiel, wie Hessen sich um die Brücken kümmert und sie überprüft, erklärt Hessen Mobil. Kontrolleur Sebastian Krahle wird von einem Steiger nach oben gefahren und checkt mit einem Hammer einen oberflächlichen Riss. Nach einem Hauptcheck schließe sich drei Jahren später eine einfache Prüfung an, sagt er. Da werde nach neuen Fehlern geschaut und auch, ob sich bei den bestehenden Mängeln etwas verschlechtert hat.

Krahle hat die rund 5500 Brücken im Land im Blick, an Autobahnen, Bundesstraßen und Landstraßen. Von diesen seien etwa 370 reparaturbedürftig. 55 Brücken – allein 49 an Autobahnen – seien in einem besonders schlechten Zustand. Die Folgen: regelmäßige Kontrolle und oft ein Neubau. So auch im Fall der Salzbachtalbrücke, die laut Vieth „uns einige Kopfschmerzen bereitet“. Denn sie sei ein klassischer Fall, 1963 fertiggestellt. „Zu einer Zeit, wo man sich den Verkehr von heute nicht vorstellen konnte“, sagt Al-Wazir. Für etwa 23 000 Fahrzeuge am Tag sei die Brücke ausgelegt gewesen, sagt Hessen Mobil. Inzwischen seien es etwa 90 000 täglich. „Die reine Zahl ist aber nicht entscheidend“, erklärt Vieth, „sondern die gestiegene Zahl der Lkw.“ lhe

